Raiola su Ibrahimovic-Cristiano Ronaldo: «Coppia ideale, che errore della Juve»

Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della coppia che avrebbe potuto formare con Cristiano Ronaldo

Nella lunga intervista a Tuttosport, Mino Raiola ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e della coppia che si sarebbe potuta formare con Cristiano Ronaldo se la Juventus avesse puntato di nuovo sullo svedese.

IBRAHIMOVIC-CR7– «Zlatan è Zlatan. Per lui parlano i fatti. Quest’estate, quando era libero, tutti hanno sbagliato a non prenderlo, compresa la Juve. Sarebbe stato l’uomo ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo e andare insieme all’assalto della Champions. Mettere insieme due prime donne non sarebbe stato un problema. Ci avrebbe pensato Pirlo».

RINNOVO – «Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Ibra saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla».