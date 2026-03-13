Rakitic su Modric: «Vederlo così felice al Milan è fantastico! Lui è come un fratello maggiore. Credo che tutti i giocatori del Milan…»

Rakitic parla di Modric: «Vederlo così felice al Milan è fantastico! Lui è come un fratello maggiore». Le dichiarazioni

Ivan Rakitic è tornato al centro della scena mediatica con un’intervista a Sky Sport che ha riportato l’attenzione su uno dei rapporti più affascinanti del calcio moderno: quello con Luka Modric. L’ex centrocampista croato, protagonista di una carriera luminosa tra Siviglia e Barcellona, ha parlato con la consueta lucidità della sua esperienza e del legame speciale che lo unisce al capitano della nazionale croata, un fuoriclasse capace di restare competitivo ai massimi livelli nonostante il passare degli anni.

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SU MODRIC – «Certo, è come un fratello maggiore. Vederlo così felice al Milan è fantastico: spero che possa continuare così. Gli ho detto ‘Fermati, gioca qui a padel con me’ ma lui vuole continuare a giocare»

«Modric? È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto. Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. Se Luka si diverte, le altre squadre hanno problemi. È stupendo per noi croati avere un ragazzo come lui».