Ranieri: «Messi? Con la maglia dell’Argentina non era mai parso così decisivo come adesso»

Claudio Ranieri, allenatore, ha parlato del Mondiale in Qatar dell’Argentina e in particolare di Lionel Messi

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Con la maglia dell’Argentina non era mai parso così decisivo come adesso. Oltre che il leader tecnico, è diventato anche un capo carismatico. E poi sa fare tutto: trovare i compagni in corridoi impossibili da vedere per altri, come fare gol straordinari».