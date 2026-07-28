L’ex tecnico Claudio Ranieri è tra i profili valutati dalla FIGC per guidare l’area tecnica azzurra. Le ultime

Il nome di Claudio Ranieri acquista sempre più peso nelle riflessioni della FIGC per il futuro della Nazionale italiana. Dopo il fallimento della candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, la Federazione starebbe lavorando a una nuova struttura organizzativa.

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Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, Ranieri sarebbe infatti uno dei candidati più autorevoli per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Una figura di grande esperienza e prestigio, chiamata a coordinare il progetto sportivo e a rappresentare un punto di riferimento per il nuovo corso azzurro.

L’ipotesi di affidare questo incarico all’ex allenatore della Roma nasce dalla volontà di puntare su un dirigente capace di coniugare competenza, carisma e una profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale.

Parallelamente, la FIGC continua a lavorare anche sulla scelta del prossimo commissario tecnico, con Roberto Mancini che resta uno dei nomi più accreditati per un possibile ritorno sulla panchina dell’Italia.

Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il nuovo assetto federale, con l’obiettivo di rilanciare la Nazionale dopo settimane caratterizzate da trattative, cambi di scenario e profonde divergenze interne. L’eventuale arrivo di Ranieri rappresenterebbe un segnale di continuità, esperienza e affidabilità per un movimento che cerca stabilità e una nuova direzione.