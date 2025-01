Ranieri: «La ricetta giusta per la Roma è lavoro e sacrificio; ho molta stima dell'AZ, squadra giovane che mi piace molto» - Calcio News 24

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della partita dei giallorossi contro l’AZ Alkmaar

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League Az Alkmaar Roma. Di seguito le sue parole.

IMPORTANZA DI VINCERE – «Sono molto curioso della partita che andremo a giocare perchè stimo tantissimo l’AZ Alkmaar. Una squadra che mi piace molto. Sono fiducioso perchè la squadra sta bene. L’Europa? Noi ci siamo e vogliamo tornare a grandi livelli. Sappiamo che per tornarci dobbiamo fare qualcosa di incredibile. Partita difficile ottimo avversario. Cercheremo di fare il massimo».

SPAZIO PER PROMETTERE QUALCOSA OLTRE AL SACRIFICIO – «Noi conosciamo Roma per cui è meglio promettere lavoro e sacrificio. E’ la ricetta più giusta. Mai promettere e non mantenere. Io ho impostato la mia carriera su questo. Perchè promettere qualcosa che è in incognito? Noi domani affrontiamo una squadra giovane e veloce. Sarà un bel banco di prova per noi».

17 TRASFERTE SENZA VITTORIA – «Gli si dice che affrontiamo una squadra che non perde. Per cui affronteremo una bella squadra. Io penso sempre alla prima partita che devo affrontare, poi alla seconda. Ora quindi pensiamo alla prima».

FORMAZIONE – «Volete sapere la formazione? Non è così eh? Tanto sapete che non ve la dico. Possono giocare tutti e due. Perchè no?».

PISILLI – «E’ una forza della natura non si arrende mai. Lui sa lottare e giocatori così mi fanno impazzire».

RENSCH – «Buon giocatore, interessante con un buon tempo di inserimento. Giocatore che cercavamo, in grado di poter fare bene nella fase difensiva».

FARIOLI – «Penso che è un allenatore giovane che sta facendo bene in una piazza difficile ed esigente come quella di Amsterdam, dell’Ajax…E aspetterà».