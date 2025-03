Ranieri: «Dobbiamo arrivare a fine campionato senza rimorsi e oggi è difficilissima; Soulé? Ecco cosa gli chiedo» - Calcio News 24

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro il Lecce

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lecce Roma. Di seguito le sue parole.

PERICOLI – «La voglia di vincere loro, l’aggressività che hanno, il non farci ragionare pressandoci alto e le loro ripartenze sono micidiali. Per questo sappiamo la loro forza e dobbiamo fare la nostra partita, calarci nella realtà del campionato e di queste 9 partite dove non ci sarà una partita facile. I punti cominciano a pesare per tutti: sia per chi si deve salvare che punta all’Europa».

SOULÉ – «Io credo che abbia ampi margini di miglioramento, ma calandosi nella mentalità di una squadra come la Roma: lui si vuole sentire sicuro con la palla ai piedi. Io gli ho detto di non farlo a metà campo dove non serve, negli ultimi 30 metri, dove può fare la differenza, deve fare quello che si sente. Lui è un fantasista e quindi è giusto lasciarlo libero in quella zona di campo».

PELLEGRINI – «Ho chiesto a tutti, non solo a lui, di dare il massimo. Perchè non dobbiamo avere nessun pensiero quest’estate. Al mare dovremo sapere di aver fatto il massimo. Eravamo in una posizione pessima quando sono arrivato e ora abbiamo fatto il massimo, ma non abbiamo fatto ancora nulla, come gli dico sempre. Questo lo dico ai ragazzi, ma so che non è vero: ridare speranza ai tifosi è importante, ma a fine campionato non dobbiamo avere rimpianti».

CALENDARIO – «Oggi pesa tantissimo: loro dopo la sosta hanno fatto cinque punti, noi uno o due, questo vuol dire tanto. Ho chiesto ai ragazzi di calarsi nella realtà di uno scontro difficilissimo».