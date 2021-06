Ranieri su Italia-Austria: «Questa sofferenza ci servirà e ci farà crescere ancora»

Claudio Ranieri ha commentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il match vinto dall’Italia contro l’Austria. Le sue parole

«Che sofferenza, ma ci servirà. Ci siamo innervositi, eravamo abituati ai gol e siamo andati in difficoltà nella ripresa. Bene i cambi e questo dimostra che la squadra ha una base allargata. Chiesa e Pessina hanno dato, oltre ai gol, il cambio di passo che serviva. Molto bravo Pessina, ma qui c’è tutto il lavoro di Gasperini all’Atalanta. Pessina è un ragazzo dalle qualità tecniche e morali elevate, sono ragazzi come lui che ti portano lontano. Bene anche Belotti nei minuti finali. La rete di Arnautovic ci aveva spaventato: Santa VAR. In altri tempi sarebbe stato gol, ma questo dimostra con la tecnologia c’è un calcio più giusto. La sofferenza ci farà crescere. Di fronte abbiamo trovato un’Austria serena, lucida e molta pericolosa quando attaccava. Sabitzer e Arnautovic sono fortissimi. Una formazione formata da giocatori forse sottovalutati però quando hai un gruppo che frequenta in massa il campionato tedesco la qualità è assicurata. Vittorie come questa aiutano una squadra a crescere, a trovare maggior sicurezza, a avere consapevolezza dei propri mezzi. Era un esame: lo abbiamo superato».