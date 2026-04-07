Ranking UEFA: la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia. Cosa è cambiato dopo la notte europea

Ranking UEFA: la situazione legata al quinto posto Champions League dell’Italia. Ecco la posizione degli azzurri

Il Ranking UEFA torna a essere l’assoluto protagonista per l’assegnazione degli slot aggiuntivi in vista della prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra ha già matematicamente conquistato la certezza di uno dei due pass supplementari a disposizione. Ora, l’attenzione del calcio continentale si sposta sul secondo e ultimo posto utile.

I precedenti e il cammino dell’Italia

Nella trionfale stagione 2023/2024, l’Italia era riuscita nella grande impresa di portare ben cinque squadre nell’Europa che conta, coronata dalla storica qualificazione del Bologna. Un traguardo che, purtroppo, non è stato bissato nell’annata successiva: in questa edizione, infatti, a partecipare al torneo sono state solo quattro squadre italiane (Inter, Napoli, Atalanta e Juventus). Lo scorso anno, a beneficiare degli slot extra sono state la solita Inghilterra (arrivata a schierare sei squadre grazie al trionfo del Tottenham in Europa League) e la Spagna, spinta anche dal successo del Real Betis contro la Fiorentina nella finale di Conference League.

Champions League: come funziona il calcolo del Ranking

Il regolamento europeo per l’assegnazione del quinto slot si basa su calcoli precisi. Al termine dell’annata sportiva, i due campionati che si piazzano ai vertici della classifica ottengono una squadra in più in Champions League. I punteggi vengono elaborati sommando i risultati di tutte le formazioni di un Paese impegnate nelle coppe: si assegnano 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, a cui si aggiungono i bonus per i turni a eliminazione diretta. Il tesoretto totale viene poi diviso per il numero di club partecipanti a inizio anno (per l’Italia sono 7).

La classifica completa aggiornata

Attualmente, l’Italia si trova a dover rincorrere per centrare la qualificazione extra. Ecco l’attuale top 10 del ranking, destinata a subire ulteriori modifiche in base ai prossimi risultati europei:

Inghilterra 24.791 (5/9) Spagna 20.281 (6/8) Germania 19.714 (3/7) Portogallo 18.900 (3/5) Italia 18.714 (2/7) Francia 16.392 (2/7) Polonia 15.750 (0/4) Grecia 13.800 (1/5) Danimarca 12.250 (0/4) Cipro 12.156 (0/4)

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