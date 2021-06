Ranocchia: «Lo scudetto ripaga tutto quello che ho vissuto in questi 10 anni»

Attraverso un video sul canale YouTube, l’Inter ha voluto celebrare il rinnovo di Ranocchia con una bella intervista. Le sue parole

Andrea Ranocchia, dopo il rinnovo con l’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube del club, dove ricorda i momenti passati nei suoi 10 anni in nerazzurro:

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

SCUDETTO – «Ci ho messo un po’, però è una soddisfazione enorme, grande, che ripaga tutto quello che ho vissuto in questi 10 anni».

ESORDIO INTER – «Ero arrivato da 10-11 giorni ed esordì contro il Genoa in Coppa Italia, ancora non capivo dov’ero e cosa stavo per fare. E’ stata un giornata indimenticabile anche quella. Arrivare all’Inter è stata un’emozione grandissima, trovarmi a giocare con gente che aveva vinto tutto, era come sognare a occhi aperti».