Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

Raspadori Roma, trattativa sempre più calda: i giallorossi pronti all’affondo. L’ex Sassuolo rappresenta una soluzione importante per Gasperini

Il binomio Raspadori Roma è sempre più vicino a diventare realtà. La società giallorossa accelera sul mercato di gennaio e punta con decisione su Giacomo Raspadori per rinforzare il reparto offensivo. Dopo i primi contatti esplorativi avvenuti nei giorni scorsi con l’entourage dell’attaccante, la Roma ha intensificato i dialoghi con l’Atletico Madrid, club che detiene attualmente il cartellino del giocatore e che avrebbe aperto alla possibilità di una cessione.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, la trattativa tra Roma e Atletico Madrid sarebbe in fase avanzata. I “colchoneros” si sarebbero detti disponibili a lasciar partire Raspadori già nella sessione invernale di mercato, una decisione che faciliterebbe l’operazione per il club capitolino. La formula individuata prevede un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dalla dirigenza giallorossa in vista della prossima stagione.

L’operazione Raspadori Roma rappresenterebbe un colpo strategico sia dal punto di vista tecnico che tattico. L’ex Napoli è un attaccante moderno, capace di giocare sia da seconda punta che da falso nove, con ottime qualità di movimento e una buona predisposizione al gioco di squadra. Caratteristiche che si sposano perfettamente con le esigenze della Roma, alla ricerca di maggiore imprevedibilità e qualità negli ultimi trenta metri.

Nonostante l’avanzamento della trattativa per Raspadori, la Roma non avrebbe intenzione di fermarsi a un solo innesto offensivo. Il mercato giallorosso resta infatti molto attivo, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa più completa e competitiva per la seconda parte della stagione. In questo senso, resta viva anche la pista che porta a Joshua Zirkzee, profilo molto apprezzato dalla dirigenza e considerato ideale per completare l’attacco.

L’arrivo di Raspadori non escluderebbe quindi un ulteriore investimento in avanti, ma anzi potrebbe rappresentare il primo tassello di una mini-rivoluzione offensiva. La Roma vuole alzare il livello e tornare protagonista sia in campionato che in Europa, e il nome di Raspadori è in cima alla lista dei desideri.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti decisivi. L’operazione Raspadori Roma entra nel vivo e l’accordo definitivo potrebbe arrivare a breve, accendendo l’entusiasmo dei tifosi giallorossi.