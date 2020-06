Ravanelli: «Vorrei diventare il direttore sportivo del Marsiglia. Su Higuain…»

L’ex giocatore della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha parlato del suo futuro e anche di Gonzalo Higuain a Marsiglia

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, si offre al Marsiglia. Pinna Bianca ha vestito anche la maglia del club francese, lasciando un ottimo ricordo. Intervistato da Le Phoceen, l’ex calciatore vorrebbe diventare il nuovo ds dell’OM.

MARSIGLIA – «Mi piacerebbe diventare il ds del Marsiglia. La città e il club mi sono rimaste nel cuore, mio figlio Mattia è nato lì. Higuain al Marsiglia? Potrebbe essere un colpo importante per l’OM in Champions. Può lasciare la Juve, ci sono delle possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere anche preso in prestito»