Razzismo, svolta in Brasile: le squadre saranno punite con dei punti di penalità

La federazione brasiliana ha deciso di penalizzare le squadre con dei punti in classifica in caso di cori e comportamenti razzisti

Svolta storica in Brasile e che potrebbe diventare esempio per tutte le federazioni del mondo. La Federcalcio verdeoro ha infatti deciso di prendere una misura drastica contro il razzismo.

La CFB ha deciso che saranno punite le squadre collegate a episodi di razzismo, che siano perpetrati da tesserati o da tifosi, con la perdita di punti in classifica. Di seguito le parole del presidente presidente Ednaldo Rodrigues.

«La lotta contro il razzismo va di fretta. Le misure sono state discusse per un secolo e non le abbiamo mai messe in pratica. In più, ogni atto di razzismo sarà notificato alla Procura e alla Polizia Civile affinché il processo non muoia solo in ambito sportivo e i trasgressori siano puniti a norma di legge».