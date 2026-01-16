Real Madrid, ai titoli di coda l’avventura di Alaba? Il Besiktas tenta il blitz ma ci pensa anche un club di Serie A! L’indiscrezione dalla Turchia

Le strade di David Alaba e del Real Madrid sono destinate a separarsi inesorabilmente al termine della stagione. Il matrimonio tra il glorioso club spagnolo e il polivalente difensore austriaco, arrivato come un colpo da maestro a parametro zero dal Bayern Monaco, è giunto al capolinea. La dirigenza dei Blancos ha preso una decisione definitiva e irrevocabile: non ci sarà alcun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una scelta dettata dalla carta d’identità (il giocatore ha ormai 33 anni) e, soprattutto, da una tenuta fisica che ha destato troppe preoccupazioni nell’ultimo biennio.

In questo scenario di addio annunciato, si inserisce con prepotenza il Beşiktaş. Il club di Istanbul ha individuato nel capitano dell’Austria il leader ideale per rifondare la propria retroguardia. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal quotidiano turco Fanatik, le Aquile Nere non vogliono aspettare l’estate: la strategia è quella di accelerare i contatti già in questo mese di gennaio per strappare un pre-accordo vincolante e bruciare la concorrenza. La dirigenza turca è pronta a mettere sul piatto un’offerta economica importante per convincere il giocatore a trasferirsi sulle sponde del Bosforo.

Tuttavia, la partita non è chiusa. Su Alaba resta vigile anche la Fiorentina: la società Viola, che già la scorsa estate aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, monitora la situazione sperando in un’apertura del giocatore verso la Serie A. Sullo sfondo, rimangono accese le sirene della MLS, con il New York City pronto a ricoprire d’oro il difensore per portarlo negli Stati Uniti. Alaba, scivolato ormai ai margini delle rotazioni delle Merengues a causa dei continui guai muscolari, dovrà scegliere tra il rilancio agonistico in Europa o un finale di carriera dorato oltreoceano. Neanche un eventuale cambio in panchina al Bernabeu sembra poter cambiare un destino che appare ormai scritto.

