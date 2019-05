Il Real Madrid ha stretto un accordo da record con l’Adidas: gli spagnoli riceveranno 120 milioni a stagione

La partnership tra Real Madrid e Adidas continuerà almeno fino al 2028. Il club blanco ha stretto un accordo da record con il noto marchio tedesco. Il contratto, prolungato per altre 8 stagioni, è stato firmato per una cifra pari a 960 milioni per un totale di circa 120 milioni all’anno.

L’alleanza economico-sportiva tra i due risale al 1998 e fino alla scorsa stagione ha permesso agli spagnoli di conquistare un bottino di trofei non indifferenze: ben 29 coppe alzate al cielo.