Real Madrid, Ancelotti: «Per 500 milioni di euro andrei a piedi in Arabia»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match de La Liga contro il Betis.

PAROLE – «Arabia? Per 500 milioni andrei a piedi, non avrei nemmeno bisogno di volare. Ci andrei a piedi… Scherzo ovviamente, ognuno sceglie ciò che preferisce. Il mondo sta cambiando e cambierà, non mi sorprendo di nulla. Non so molto di golf ma Rahm è molto buono, mi sembra il migliore di tutti. Club arabi? Non mi hanno chiamato. Vivo il presente che è molto buono. Ho altri obiettivi e idee, non ho mai pensato al denaro. Sono cresciuto in una famiglia nella quale il denaro non era importante. Ho i soldi, ma non è la cosa più importante. Lo è sentirmi bene e qui sto bene e spero di continuare a stare bene qui».