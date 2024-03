Real Madrid-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bernabeu andrà in scena la sfida di Liga tra Real Madrid e Athletic Bilbao: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Questa sera alle 18:21 tocca a Real Madrid e Athletic Bilbao scendere in campo per il match valido per la 30° giornata di Liga, in programma al Bernabeu. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Real Madrid-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nach, Mendy; B. Diaz, Kroos, Tchouameni; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Y. Alvarez, Lekue; de Galarreta, Prados; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.

Real Madrid-Athletic Bilbao: orario e dove vederla

Il big match, valido per la 30ª giornata de LaLiga è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu. Sarà visibile in diretta su Dazn o in streaming sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.