Real Madrid-Atletico Madrid: botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Griezmann

Derby Real Madrid-Atletico Madrid nella Liga spagnola. Le due squadre non sono andate oltre l’1-1 con CR7 e Griezmann in gol

E’ terminata con il punteggio di 1-1 il super derby Real Madrid–Atletico Madrid. Un derby che valeva principalmente per il predominio cittadino perché il Barcellona ha ormai le mani sulla Liga spagnola (+11 sui Colchoneros, +14 sui Blancos) ed entrambe le squadre arriveranno sicuramente nelle prima quattro. Le due di Madrid però possono trionfare in Europa (Champions per il Real, Europa League per l’Atleti).

La gara, come detto, è terminata con un pareggio. Cristiano Ronaldo, sempre lui, ha aperto le danze al minuto 53 ma ha dovuto fare i conti con un altro grande bomber, Antoine Griezmann, che ha pareggiato e ha fissato il punteggio sull’1-1 appena 4 minuti più tardi. Protagonisti i due portieri con degli interventi importanti. L’Atletico ora ha 68 punti, il Real ne ha 64: la Liga è sempre più lontana da Madrid.