Real Madrid-Juventus streaming e diretta tv: come vedere la partita

Real Madrid-Juventus streaming:le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League alle ore 20,45

Real Madrid-Juventus streaming: allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ va in scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-3 della gara d’andata, la squadra di Allegri è chiamata all’impresa. La partita in programma questa sera alle ore 20,45 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati a Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Per gli abbonati all’emittente sarà possibile seguire la gara anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Premium Play, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile).

La cronaca di Real Madrid-Juventus sarà trasmessa anche in diretta radio attraverso le frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Real Madrid-Juventus: probabli formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marceleo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Douglas Costa.