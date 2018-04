Allegri e la remuntada: «Poche possibilità ma dobbiamo cancellare il 3-0»

Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida con il Real Madrid

Conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri. Il tecnico ha parlato insieme al capitano Gigi Buffon prima di Real Madrid–Juventus, ritorno dei quarti di finale di Champions League, e ha invitato i suoi a ritrovare la solidità difensiva per tentare un’impresa che avrebbe del clamoroso. Il Real parte dalla vittoria per 3-0 a Torino, Max vuole cancellare quel ko: «Dobbiamo scendere in campo con il dovere di cancellare il 3-0. Il risultato dell’andata, per l’andamento della partita, è stato bugiardo. Dobbiamo accettarlo ma dobbiamo fare una grande partita domani sera e dobbiamo tornare a casa con un risultato positivo. Durante una gara può succedere di tutto. Il Real ha segnato dopo 2 minuti, magari noi lo faremo dopo 3. L’importante è fare una partita seria, giocando bene al livello difensivo e offensivo».

Prosegue l’allenatore della Juventus: «Abbiamo fatto fatica a Benevento? Quasi tutte le squadre che hanno giocato in Champions hanno perso, a parte Bayern e Barcellona. Giocare dopo la Champions non è semplice. Di sicuro ci voleva più attenzione ma quella è mancata anche con Real e Milan. Abbiamo poche possibilità di passare il turno ma dobbiamo scendere in campo per fare una grande partita: dobbiamo venire fuori con delle certezze per cancellare il 3-0 dell’andata. Secondo me il Real farà una partita seria perché hanno tanta esperienza e sanno benissimo che non possono permettersi distrazioni. Pensavamo di fare un’altra gara all’andata e sono dispiaciuto ma domani dobbiamo dare tutto perché il calcio è imprevedibile. Formazione? Mancherà Dybala e giocheremo con tre attaccanti: Higuain e due tra Cuadrado, Mandzukic e Douglas Costa».