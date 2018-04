Real Madrid-Juventus, Zuliani e Rossi furiosi per il rosso a Buffon – VIDEO

Real Madrid Juventus Zuliani e Paolo Rossi infuriati per l’arbitraggio di Oliver e il rosso rifilato a Gigi Buffon: ecco le loro dichiarazioni nel corso di Jtv

E’ tanta la rabbia negli studi di Jtv al termine di Real Madrid-Juventus, con l’impresa sfiorata dalla formazione di Massimiliano Allegri vanificata da un rigore dubbio assegnato da Oliver nei secondi finali di partita. Il direttore del canale tematico bianconero Claudio Zuliani, dopo aver elogiato la prestazione di Mario Mandzukic e compagni, ha analizzato le difficoltà nel giocare al Bernabeu: «Si sapeva che il copione anche se fosse andato nel migliore dei modi, ed è andato nel migliore dei modi, avrebbe previsto sempre delle piccole aperture per loro».

Questo, invece, il commento di Paolo Rossi: «Io credo che la Juve abbia fatto una prestazione molto importante, non è abitudine di nessuno vincere al Bernabeu in questa maniera. Col Real si sa che bisogna non trascurare il minimo dettaglio, tra cui la furbizia. L’amarezza per l’eliminazione c’è, ma credo che quello non si possa vedere è l’espulsione di Gigi Buffon. Al Bernabeu da sempre c’è una pressione molto forte, ma l’espulsione del capitano nella sua ultima partita in Europa su un rigore al 94’ in cui va a chiedere spiegazioni… Se giochi la Champions con il Real Madrid, c’è questo atteggiamento: lo ha patito il Bayern, lo ha patito la Juve e lo patirà chi lo affronterà il prossimo anno». E sottolinea: «Il Real Madrid ha delle situazioni di vantaggio: ciò che tradisce la poca serenità dell’arbitro sono i tanti cartellini gialli e l’espulsione di un mito e esempio di correttezza come Gigi Buffon. La sua espulsione è un atto di vergogna per il calcio mondiale».