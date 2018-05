Real Madrid-Liverpool, finale Champions a Kiev alle 20.45. Ecco come andò a finire la finale di Coppa dei Campioni tra le due squadre nel 1981 a Parigi

Questa sera alle 20.45 in quel di Kiev si sfidano Real Madrid-Liverpool per la finale dell’edizione 2017/2018 della Champions League. La partita chiude l’annata calcistica europea per club e tutti gli occhi saranno puntati sulla gara tra le formazioni di Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. I Reds arrivano da outsider all’incontro ma faranno di tutto per evitare la terza vittoria consecutiva del Real di Zidane nella massima competizione continentale. Il club inglese giocherà senza i favori del pronostico della vigilia, tuttavia il precedente del passato che ha già visto le due squadre sfidarsi in finale di Coppa dei Campioni nel 1980/1981 sorrise ai Reds. In quell’occasione il Liverpool si impose per 1-0 sul Real Madrid e vinse la sua terza coppa della storia.

La finale del 27 maggio 1981 in quel di Parigi, luogo simbolo in cui ritornò la finale dopo 25 anni dalla prima edizione, vide imporsi il Liverpool sul Real Madrid grazie alla rete realizzata al minuto 81 da Alan Kennedy che spezzò le gambe alle merengues guidate da Vujadin Boskov. La notte del Parco dei Principi sorrise agli inglesi di Bob Paisley, che nell’undici poteva disporre di calciatori come Kenny Dalglish e Terry McDermott. I Reds sognano il bis nella notte di Kiev, ma prima bisogna destituire l’impero Real a caccia della tredicesima coppa della sua storia.