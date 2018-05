Real Madrid-Liverpool pronostico, chi alzerà la coppa al cielo nella notte di Kiev? Blancos favoriti per vincere la terza Champions di fila, chi farà il primo gol tra Salah e Ronaldo?

Ci siamo, sabato sera si chiuderà il sipario sulla stagione 2017/2018 con l’atto conclusivo della Champions League: la finale di Kiev in programma il 26 maggio tra le formazioni di Real Madrid-Liverpool. Inizia la settimana che conduce alla finale della Coppa dalle grandi orecchie e i due allenatori, Zidane e Klopp, cercano di non dare punti di riferimento agli avversari nella marcia di avvicinamento a sabato sera. Alle 20.45 di sabato 26 maggio all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev Real Madrid-Liverpool si sfidano per vincere la finalissima della Champions League 2017/2018. Si affrontano due big del calcio europeo moderno e non solo, essendo di fatto due tra le squadre più blasonate a livello di Champions vinte. Per il Real Madrid, che ne detiene già 12 in bacheca, è caccia alla tredicesima Champions della sua storia, mentre il Liverpool cercherà di alzare la sua sesta coppa personale nel proprio palmares.

Le due squadre giungono in finale dopo un percorso differente. Nella fase ad eliminazione diretta il Real Madrid ha battuto tre delle principali contendenti al titolo: agli ottavi di finale è stato il turno del Paris Saint-Germain, poi della Juventus ai quarti di finale e infine, la semifinale con il Bayern Monaco. Il Liverpool di Klopp, invece, dopo aver avuto la meglio sul City di Guardiola ai quarti e sul Porto agli ottavi, ha eliminato la Roma in semifinale grazie al 5-2 dell’andata e il 4-2 del match di ritorno. Nonostante ciò le quote e i pronostici sulla sfida di sabato sera sono in netto equilibrio, ma ci sentiamo di potervi dare alcune indicazioni per prevedere al meglio la gara di Kiev. Il Real è reduce da due Champions League vinte negli ultimi due anni e va a caccia di una terza consecutiva che sarebbe quasi irripetibile, mentre il Liverpool sogna di alzarla al cielo dopo l’ultima volta nel 2005 a Istanbul contro il Milan.

In base alle quote Snai ecco il pronostico di Real Madrid-Liverpool. Prevediamo una partita in cui non mancheranno di certo i gol, così come ormai accade spesso nelle recenti finali di Champions League. Per questo puntiamo sulla quota ‘Vincente Champions League’ del Real Madrid a 1,65 che equivale alla vittoria nei 90’, 120’ o ai rigori. Per una vittoria al 90’, invece, il segno 1 paga 2,20 volte la posta. Probabilmente la gara verrà sbloccata già nel primo tempo, se sarà il cinismo del Real o la maggiore fame del Liverpool a farla da padrone non è dato sapere. Il nostro pronostico si basa sul segno Over 2,5 segnato a 1,40, al segno Gol/Gol a 1,35. I due risultati esatti che andiamo a circoscrivere sono il 2-1 e il 3-1 a favore del Real: il primo paga 9,50 volte la posta, il secondo ha una quota 15. Piccola curiosità sui marcatori: se Ronaldo dovesse segnare il primo gol della finale pagherebbe 4,75 la posta scommessa, viceversa se fosse Salah il primo marcatore la quota è di 5,25. Anche qui ci sentiamo di puntare sulla dura legge del Real e di Cr7.