Real Madrid PSG, parla Modric: «Il Bernabeu accoglierà bene Ramos. Loro sognano la Champions, noi ne abbiamo vinte quattro in cinque anni»

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato ai media nella conferenza stampa prima della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSG. Ecco i passaggi principali.

MBAPPÉ IN DUBBIO – «Non ne abbiamo parlato. Siamo concentrati su noi stessi, su quello che dobbiamo fare. Non vogliamo che nessuno si infortuni, spero che Mbappé stia bene. Se giocherà sarà perché è al 100%: non giochi queste sfide se non sei al top. Il futuro? Per noi è difficile parlare di altri giocatori perché le loro squadre si arrabbiano… ma credo che qualsiasi calciatore voglia averlo come compagno»

SERGIO RAMOS – «Parlo con Sergio quasi tutti i giorni, il Bernabeu dovrà accoglierlo con tutto l’amore possibile. Sergio è una leggenda di questo club e uno dei migliori difensori della storia. Non si offenda nessuno, non lo dico perché gli sono amico ma è il miglior difensore che abbia visto al Real Madrid. Sono sicuro che per tutto quello che ha dato sarà accolto con affetto perché se lo merita».

LA GUERRA IN UCRAINA – «Spero che finisca al più presto e che si raggiunga un accordo tra i due Paesi. La guerra è inutile: io l’ho vissuta e non mi piace vedere queste immagini, è un peccato per tutti. Sta succedendo vicino a noi ed è terribile, spero che finisca il prima possibile».

LA PRESSIONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE – «È fantastico! Entrambi vogliamo passare il turno. Loro sognano di vincere la Champions League e faranno di tutto per riuscirci, noi ne abbiamo vinte quattro in cinque anni e sembra una cosa normale ma è difficile. Abbiamo tutti la stessa pressione».

CAMAVINGA – «È giovane, deve continuare su questa strada e dobbiamo avere pazienza con lui. Quello che mi piace di Edu è che ha personalità, è forte e non ha paura, deve continuare così. Siamo qui per aiutarlo con i consigli, ma sa cosa fare. Non a caso l’altro giorno ha fatto una grande partita, in allenamento ci prepariamo a giocare in questo modo».

NEYMAR – «È tornato da un lungo infortunio, un problema molto serio. È un top mondiale e ovviamente dobbiamo preoccuparci di lui, può creare problemi con una singola giocata»