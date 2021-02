Real Madrid, Zidane: «Abbiamo giocato male. Rosso? Decide l’arbitro»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro l’Atalanta: le sue parole

PRESTAZIONE – «Non so se il rosso sia stato eccessivo, spetta all’arbitro prendere le decisioni. Non abbiamo giocato bene, ma l’importante è il risultato. C’è però ancora la gara di ritorno. Fisicamente sono molto forti, difendono molto bene. Non trovavamo spazi, abbiamo segnato soltanto nel finale. Se devi giocare contro dieci persone, provi a giocare così. Per noi però è molto importante aver trovato il gol. Cercavamo di far giocare Isco tra le linee per poter provare i passaggi in profondità con Vinicius e Asensio, ma dopo il rosso è cambiata la partita. Il risultato finale è comunque soddisfacente».

GOL DI MENDY – «Era una giocata provata in allenamento con un altro giocatore. Ma ha trovato il gol. Ogni partita è una cosa a sé. Non abbiamo fatto una partita eccellente, abbiamo provato a vincere in tutti i modi. Ora c’è una partita di ritorno, è ancora tutto aperto. Dovremo giocare bene nel match di ritorno».