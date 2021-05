Real Madrid: Zidane potrebbe restare. Decisivo lo spogliatoio

Il futuro di Zidane è in bilico tra il Real Madrid e, forse, la Juve. La decisione ora dipende anche dallo spogliatoio. La situazione

Tempo di bilanci in casa Real Madrid. Il futuro di Zinedine Zidane è ancora in dubbio, il tecnico francese potrebbe infatti lasciare i Blancos per lasciare spazio ad uno tra Allegri e Raul.

Ora più che mai, per stabilire la permanenza del tecnico, la parola dello spogliatoio potrebbe essere fondamentale. L’influenza di giocatori come Sergio Ramos e Raphael Varane potrebbe far pendere la bilancia da un lato o dall’altro, come riportato sulle pagine di AS.