Real Murcia in crisi? Ci pensa la Roma via social… – FOTO

Fino al 2007 giocava in Liga, oggi, il Real Murcia è in Segunda Division B (la terza serie calcistica spagnola). Il club biancorosso, peraltro, vive da anni una situazione di instabilità economica, motivo per cui, tramite il proprio sito, ha invitato i tifosi ad aiutare concretamente per la sopravvivenza dello stessto. In soccorso del club di Murcia, in questi giorni, è arrivata anche la Roma che, tramite il profilo social inglese, ha invitato chiunque volesse a contribuire alla causa degli spagnoli. Appello raccolto da tanti fans che iin 600 hanno deciso di acquistare le azioni della società spagnola: risultato? In meno di 24 ore sono stati raccolti 10mila euro per il Real Murcia.

Update: Since making @realmurciacfsad #ASRoma's Twitter Team of the Day, over 600 Roma fans have become shareholders – raising over 10,000 Euros to help the survival effort with more Giallorossi fans from all over the world also contributing

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 20, 2018