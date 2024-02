Alguacil: «PSG? Ecco perché al ritorno possiamo crederci»

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo la sfida di Champions persa contro il PSG

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo la sfida di Champions persa contro il PSG. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Luis Enrique mi diceva sempre quanto gli piaceva la Real Sociedad e ora, dopo la partita, me lo ha ripetuto di nuovo. Ha detto che abbiamo giocato molto bene, che gli piace davvero il nostro approccio al calcio. Quasi una partita da uno contro uno, tra squadre che vedono il calcio allo stesso modo. Ci ha elogiato per aver continuato a combattere. Nel secondo tempo ho temuto che avremmo pagato un prezzo ancora più alto. Quindi sono contento di aver subito solo due gol. Perché penso che se riusciremo a giocare come abbiamo fatto oggi in casa nel primo tempo, allora avremo le nostre opportunità. Saremo in grado di tenere testa, competere e rendere la vita davvero difficile al PSG.

Il primo gol lo abbiamo regalato, penso che sia una cosa che non può succedere in Champions contro il PSG, in una sfida così importante, difendere con uno in meno su calcio d’angolo. È lì che abbiamo perso il controllo del gioco. Non possiamo permettere che questo accada. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto finché non abbiamo subito quel gol, fino ad allora stavamo giocando davvero una buona partita. Ora dobbiamo essere positivi e continuare a sognare».