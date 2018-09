Juventus unica big in Europa ad aver vinto tutte le partite ufficiali sin qui giocate da inizio stagione tra campionato coppa

Non è nemmeno finito settembre, che la Juventus può già vantare il primo record di stagione: con la vittoria di ieri sera contro il Bologna, i bianconeri sono riusciti a portare infatti a casa il sesto successo su sei partite di campionato, il settimo su sette partite nel complesso, tenendo conto anche della vittoria contro il Valencia in Champions League settimana scorsa. Un inizio da prima (eguagliato) quello bianconero: era infatti dalla lontanissima stagione 1930/1931 che la Juve, allora allenata da Carlo Carcano, non riusciva a centrare sette vittorie su sette a inizio annata. Con un altro successo, Massimiliano Allegri potrebbe scrivere il suo nome nel libro assoluto dei record bianconeri, pur avendo ieri già eguagliato comunque un primato personale: mai al tecnico livornese era capitato di cominciare così bene la stagione (nel primo anno alla Juve si fermò a sei vittorie, sconfitto poi dall’Atletico).

Non è tutto però, perché al momento i bianconeri sono anche l’unica big in Europa ad aver sempre vinto da agosto in poi in partite ufficiali. Merito, strano a dirsi, dell’ex avversario Maurizio Sarri, che ieri battendo il Liverpool con il suo Chelsea (1-2) nella coppa di lega inglese ha arrestato l’incredibile progressione degli uomini di Jurgen Klopp, che avevano vinto tutte le gare sin qui giocate tra Premier League e Champions. Nessuno bene – tenendo conto di tutte le competizioni – come la Juve in Europa dunque, mentre per quanto riguardo esclusivamente il campionato, oltre al Liverpool, reggono anche i super-primati in Austria del Red Bull Salisburgo ed in Francia del Paris Saint-Germain, entrambe ancora a bottino pieno.