Nuovo e importante record per il difensore del Messico. Record Marquez: Rafa ha giocato in 5 Mondiali diversi e ha battuto Buffon. Ecco perché

Rafa Marquez meglio di Gigi Buffon! Il difensore centrale del Messico, 39 anni sul groppone, è sceso in campo quest’oggi in occasione di Germania-Messico, gara d’esordio dei tedeschi e dei messicani al Mondiale in Russia. Il 39enne messicano è stato gettato nella mischia dal ct a 20 minuti dalla fine e il suo ingresso in campo ha segnato un nuovo record nella storia quasi centenaria dei Mondiali: El Gran Capitan, con la presenza contro la Germania, è sceso in campo in 5 Mondiali diversi!

Rafa, ex Hellas Verona, ha agganciato alcune leggende del calcio mondiale come ad esempio Gigi Buffon, il connazionale Antonio Carbajal, leggendario portiere della nazionale messicana tra il 1950 e il 1966, e il tedesco Lothar Matthaus. Gigi avrebbe potuto battere il record all time se l’Italia si fosse qualificata ai Mondiali e avrebbe potuto collezionare la sua sesta partecipazione in un Mondiale. Gigi ha giocato in 4 dei 5 Mondiali a cui ha preso parte: nel ’98, in Francia, non giocò mai e di fatto è stato battuto da Rafa Marquez, che ha collezionato almeno una presenza nei 5 Mondiali in cui ha preso parte. E non è finita qui perché se Rafa dovesse far gol in questo Mondiale aggancerebbe Pelé, Uwe Seeler, Cristiano Ronaldo e Miro Klose, ovvero diventerebbe il quinto calciatore della storia ad aver segnato in quattro Mondiali differenti.