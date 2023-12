Reichart: «Il calcio ora è libero. UEFA e FIFA impedivano innovazione»

Bernd Reichart, CEO di A22, ha parlato in conferenza stampa dopo la decisione della Corte dell’Unione Europea sul monopolio di FIFA e UEFA nel calcio

Bernd Reichart, CEO di A22, ha parlato in conferenza stampa dopo la decisione della Corte dell’Unione Europea sul monopolio di FIFA e UEFA nel calcio.

REICHART – «Le regole di FIFA e UEFA su un’approvazione precedente alla creazione di nuove competizioni calcistiche sono contrarie alla legge. Questo significa che le regole di FIFA e UEFA che prevedevano la creazione di nuove competizioni avesse bisogno della loro approvazione fossero delle regole contro la legge. Questo impediva l’innovazione nel mondo del calcio. I club possono affrontare e gestire in prima persone le sfide di questo mondo. Questa sentenza non può essere appellata. Questo permetterà adesso la creazione di una nuova competizione più interessante a livello europeo. Tutto quanto all’interno della famiglia del calcio europeo che già esiste. Il messaggio importante oggi è quello per il tifosi: il calcio è libero».