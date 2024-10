Milan Reijnders: «Questi gol in Champions li ho sempre sognati, il pareggio loro ci ha svegliato; Leao? É uno dei nostri leader»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge

EMOZIONI DELLA SERATA – «Si stavo sognando, aspettavo questi primi gol in hampions. Nea spettavo uno, ne sono arrrivati due, ancora meglio».

IL PESO DI QUESTA VITTORIA – «Penso che nel primo tempo non siamo stati all’altezza, abbiamo giocato in un modo troppo lento. Poi quando loro sono andati in inferiorità numerica abbiamo trovato più spazio. Nel secondo dopo il pareggio ci siamo svegliati e abbiamo ottenuto un’importante vittoria».

SOSTITUZIONI FONDAMENTALI -«Ci è mancata velocità nel primo tempo. I ragazzi che sono entrati dalla panchina ci hanno portato l’energia che ci mancava e ci serviva. Okafor e Chukwueze hanno fatto due assist molto importanti».

I MOTIVI DEL BRUTTO INIZIO DI PARTITA – «E’ difficile da dire ora. Di sicuro dovremo riguardare e analizzare la partita, non è possibile concedere un gol in superiorità numerica, non può ricapitare più».

RUOLO PREFERITO – «Per me è un po’ la stessa cosa in entrambe le posizioni. Oggi ho giocato più avanti, poco dietro Morata- Soprattutto ho cercato di trovare più spazio in avanti, sotto porta. Mi piace in generale giocare più basso perche così sono più coinvolto sulla partita».

COME STA VIVENDO IL MOMENTO LEAO – «Ci sono tanti leader in questo gruppo, abbiamo bisogno di tutti e tutti devono essere leader in un certo modo. tutti nella squadra devono dare il proprio contributo- Anche i ragazzi che sono entrati stasera hanno cambiato la partita. Per noi è importante che tutti siano allineati da questo punto di vista».