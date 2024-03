Torino, Ricci a Dazn: «Europa? Noi siamo carichi»

A pochi istanti da Torino-Monza Samuele Ricci ha parlato così del match valido per la 30° di Serie A e il sogno europeo dei granata

Samuele Ricci suona la carica. Ad una manciata di minuti appena dal calcio d’inizio di Torino-Monza il talentuoso centrocampista granata è intervenuto a Dazn per fotografare il match valido per la 30° di Serie A. Poche battute prima di scendere in campo contro la squadra brianzola: diretta avversaria dei piemontesi per un posto che vorrebbe dire qualificazione europea. E proprio a proposito di Europa, l’ex Empoli si è espresso in questi termini.

RICCI – «Noi siamo carichi, come in tutte le partite, tanti si sono aggregati più tardi per le nazionali, a volte sono insidiose, devi tornare e calarti subito nella parte nel migliore dei modi».