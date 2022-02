ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Acerbi: a marzo incontro tra la Lazio e l’agente del difensore. Il futuro del difensore resta in bilico

Francesco Acerbi è attualmente ai box per un problema al flessore, ma la Lazio pensa anche al futuro e al possibile rinnovo del centrale. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2025 e anche lui sarebbe in bilico.

Come riportato da La Repubblica, a marzo il club biancoceleste incontrerà l’agente Pastorello per decidere il futuro. Acerbi piace a Juventus e Milan, ma prima mettere in piedi nuove trattative dovrà capire il suo destino alla Lazio.