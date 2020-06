Rinnovo Donnarumma: segnali positivi dall’entourage del portiere

Rinnovo Donnarumma: arrivano buone notizie per il prolungamento di contratto dell’estremo difensore del Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono buone notizie per il rinnovo di Gigio Donnarumma. La Rosea spiega che qualcosa all’orizzonte sta iniziando a muoversi. Non si parla ancora di sedersi al tavolo, però club e Raiola stanno riflettendo sul da farsi e sono iniziate le prime esplorazioni. Una cosa è certa: la volontà del portiere continua a essere quella di restare, il Milan resta la sua prima scelta. Purtroppo, però, da sola non basterà.

Occorrerà trovare una quadra economica e allo stato attuale il rinnovo appare l’unica strada percorribile (e ovviamente l’unica che metta al riparo il Milan dal rischio di perderlo a zero): offerte concrete di altri club infatti non ce ne sono. Un’opzione potrebbe essere il prolungamento di un anno, in modo da riaggiornarsi quando le conseguenze del Covid si spera saranno molto meno impattanti. Le cifre? Possibile che si vada a trattare su una parte fissa più bassa rispetto agli attuali 6 milioni e una variabile con bonus che invece potrebbe permettere di raggiungerli, se non di superarli.