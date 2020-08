Rinnovo Ibrahimovic, ci siamo: nuova maglia, vestirà la numero 9. Lo svedese sbarca oggi e sfiderà la «maledizione»

La prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata tutta a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, si legge, rinnoverà il proprio contratto con il club rossonero e sbarcherà nelle prossime ore a Milano.

Non solo, lo svedese sfiderà la maledizione della maglia numero 9. Nuova divisa, ma soprattutto un accordo raggiunto con i rossoneri: Ibra andrà a guadagnare ben 7 milioni di euro. Non male come rinnovo di contratto alla sua età.