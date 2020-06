Rinnovo Lautaro Martinez, la mossa di Marotta per allontanare il Barcellona: 5.5 milioni e una nuova clausola per blindare El Toro

Un rinnovo di contratto per convincere Lautaro Martinez e allontanare definitivamente il Barcellona: questa la mossa di Marotta per poter blindare il calciatore argentino in vista della prossima finestra di mercato.

Rinnovo del contratto a 5.5 milioni di euro – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – e una nuova clausola per poter stoppare un Barcellona in difficoltà. Le prossime settimane, dunque, diventeranno decisive.