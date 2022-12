Rinnovo Skriniar-Inter, attesa per la risposta: da cosa dipende

Rinnovo Skriniar-Inter, c’è attesa per la risposta del difensore slovacco dopo l’ultima offerta: da cosa dipende

Stando a quanto riferito da Sky Sport, sarebbero in arrivo novità sulla situazione Skriniar. L’Inter si ritrovò in una situazione simile con Brozovic, con cui poi giunse ad un accordo, ma al difensore sono stati offerti 6 milioni più uno di bonus e non si andrà oltre.

Il PSG resta sullo sfondo, interessato agli sviluppi di questa situazione, ma tutto dipenderà dalla volontà di attaccamento del giocatore ai colori nerazzurri. Non resta che aspettare la risposta definitiva.