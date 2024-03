Rinnovo Theo Hernandez, il piano del Milan per allontanare il Bayern

Il rinnovo di Theo Hernandez tiene banco in casa Milan: il club ha un piano per allontanare le voci sul Bayern Monaco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presto entrerà nel vivo il dialogo con l’entourage del francese per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Lo stipendio di Theo da 4,5 milioni a stagione andrà ritoccato verso l’alto.