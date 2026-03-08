Rinnovo Vlahovic, la Juve ora accelera: ecco la prima offerta presentata all’entourage dell’attaccante serbo. La strategia dei bianconeri

Il ritorno di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, non è più un sogno lontano. Dopo un lungo periodo di stop, la sfida contro il Pisa sembra essere stata l’ultima a cui il centravanti ha assistito da spettatore. A partire dalla prossima settimana, Vlahovic tornerà a pieno regime con il gruppo, ponendo fine a un’emergenza offensiva che ha costretto Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, a cercare soluzioni temporanee.

Nel periodo senza il numero 9, l’allenatore bianconero ha provato diverse soluzioni: da David a Openda, fino a McKennie adattato come punta. Tuttavia, nessuna di queste opzioni è riuscita a garantire il peso offensivo necessario in area di rigore, trasformando l’assenza di Vlahovic in uno dei principali ostacoli per la Juventus in questa stagione.

Oltre ai problemi sul campo, si muovono anche le acque a livello societario. Paradossalmente, il lungo infortunio di Vlahovic ha accelerato i colloqui per il rinnovo del contratto. La Juventus ha già incontrato Milos Vlahovic, padre e agente del giocatore, per confermare la volontà di proseguire insieme. Tuttavia, la società ha stabilito limiti economici chiari. La prima proposta di rinnovo dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quella accettata da Yildiz (altro giocatore della Juventus), con una base fissa tra i 6 e i 7 milioni di euro, arricchita da una serie di bonus legati agli obiettivi stagionali. La trattativa è ancora in corso, ma la volontà di trovare un accordo sembra forte da entrambe le parti.

Spalletti, che ha sempre sostenuto la conferma di Vlahovic, ora attende con fiducia la fumata bianca, sperando di vederlo di nuovo in campo con continuità. Inoltre, l’allenatore spera di affiancare a Vlahovic un altro attaccante di valore, in modo da rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e rilanciare le ambizioni bianconere per il resto della stagione.

Come riportato da Tuttosport, la Juventus si prepara ad affrontare il futuro con un reparto offensivo più completo e, con il rinnovo di Vlahovic, la squadra spera di riprendersi e tornare ai vertici della Serie A.