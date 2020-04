Riparte lo sport in Spagna. Obiettivo fine giugno – VIDEO

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, illustra come intende far ripartire lo sport in Spagna. Le sue parole

«Sono state definite quattro differenti fasi per questo periodo a partire dalle prossime settimane. La prima fase, o fase zero, sarà di preparazione al periodo di transizione in cui ci troviamo adesso. Ad esempio saranno possibili gli allenamenti individuali per i professionisti e le sedute base nei campionati. La fase uno permetterà il parziale svolgimento di alcune attività con restrizioni territoriali. Per quanto riguarda lo sport saranno riaperti i centri sportivi di alto livello».