Ripresa Serie A, Diaconale: «Lotito ci aveva visto giusto dall’inizio»

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, esprime la sua idea sull’operato di Lotito nella questione relativa alla ripresa della Serie A

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è tornato a scrivere sul suo Taccuino Biancoceleste su Facebook.

DIACONALE – «Un mix di notizie fasulle e di necrofilia giornalistico-giudiziaria. Il tutto per non di riconoscere a Claudio Lotito di aver visto fin dall’inizio giusto nella vicenda della ripresa del campionato dopo l’interruzione provocata dal coronavirus e di sostenere, in una sorta di rigurgito di anti-lotitismo d’antan, che gli indiscussi successi del presidente della Lazio dipendono in gran parte dalla sua capacità di manovrare all’interno del mondo del calcio».