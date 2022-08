Riqui Puig, un'intercettazione rivela: «Mi volevano Milan e Chelsea...»

Secondo alcune intercettazioni su Riqui Puig, il centrocampista del Barcellona sarebbe stato vicino a Chelsea e Milan

Riqui Puig, giovane talento del Barcellona, è in procinto di lasciare la Spagna e l’Europa per volare negli Stati Uniti e giocare in MLS con i Los Angeles Galaxy. Secondo alcune intercettazioni riportate dal podcast Dongcast, però, il centrocampista in passato sarebbe stato vicino anche all’approdo in Serie A.

L’INTERCETTAZIONE – «Chelsea e Milan hanno presentato delle offerte per me però io sto molto bene a Barcellona. Loro mi pagherebbero il doppio, però sarei sempre solo…».