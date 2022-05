Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentaseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaseiesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 7 maggio e domenica 8 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese si avvia al rush finale con Manchester City e Liverpool impegnate in un testa a testa appassionante. Gli uomini di Guardiola, dopo la tremenda delusione Champions, chiuderanno la giornata contro il Newcastle e osserveranno quel che faranno i Reds contro il Tottenham di Conte. Gara fondamentale anche per gli Spurs di Conte, in piena bagarre per il quarto posto con Arsenal e Manchester United. In zona salvezza, Everton, Burnley e Leeds sul filo del rasoio.

Sabato 7 maggio

Brentford-Southampton ore 16

Burnley-Aston Villa ore 16

Chelsea-Wolverhampton ore 16

Crystal Palace-Watford ore 16

Brighton-Manchester United ore 18.30

Liverpool-Tottenham ore 20.45

Domenica 8 maggio

Norwich-West Ham ore 15

Leicester-Everton ore 15

Arsenal-Leeds ore 15

Manchester City-Newcastle ore 17.30

CLASSIFICA

Manchester City 83

Liverpool 82

Chelsea 66

Arsenal 63

Tottenham 61

Manchester United 58

West Ham 52

Wolverhampton 49

Brighton 44

Newcastle 43

Leicester 42

Crystal Palace 41

Brentford 40

Southampton 40

Aston Villa 40

Leeds 34

Burnley 34

Everton 32

Watford 22

Norwich 21