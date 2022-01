ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England vivrà della super sfida dell’Etihad tra il Manchester City e il Chelsea con gli uomini di Guardiola che vincendo potrebbe scavare un solco forse irrimediabile per i Blues. Sfida salvezza delicatissima per il Watford di Ranieri sul campo del Newcastle, mentre lo United fa visita al Villa Park. Domenica tocca poi al Liverpool cercare di guadagnare terreno sulle rivali, mentre l’atteso derby tra Spurs e Gunners vale una porzione di Champions League.

Venerdì 14 gennaio

Brighton-Crystal Palace 0-0 LIVE

Sabato 15 gennaio

Manchester City-Chelsea ore 13.30

Norwich-Everton ore 16

Wolverhampton-Southampton ore 16

Newcastle-Watford ore 16

Aston Villa-Manchester Utd ore 18.30

Domenica 16 gennaio

West ham-Leeds ore 15

Liverpool-Brentford ore 15

Tottenham-Arsenal ore 17.30

Gare rinviate per Covid

Burnley-Leicester

CLASSIFICA

Manchester City 53

Chelsea 43

Liverpool 42

West Ham 37

Arsenal 35

Tottenham 33

Manchester United 31

Wolverhampton 28

Brighton 27

Leicester 25

Southampton 24

Crystal Palace 23

Brentford 23

Aston Villa 22

Everton 19

Leeds 19

Watford 13

Burnley 11

Newcastle 11

Norwich 10