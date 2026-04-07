Ritiro Ramsey, il centrocampista dice addio al calcio giocato: l’annuncio social del gallese attraverso questa emozionante lettera – FOTO

Ritiro Ramsey, il centrocampista gallese ha appeso gli scarpini al chiodo. L’annuncio è arrivato attraverso questa emozionante lettera

Il mondo del pallone saluta uno dei giocatori più talentuosi e discussi dell’ultimo decennio. Aaron Ramsey appende le scarpe al chiodo. L’ormai ex calciatore, all’età di 35 anni, annuncia il ritiro dal calcio giocato, chiudendo definitivamente un capitolo lungo, ricco di successi internazionali, ma anche segnato da diversi ostacoli fisici. Con questa decisione ufficiale, il centrocampista gallese pone fine alla propria carriera agonistica, congedandosi dai tifosi che lo hanno ammirato in tutto il mondo.

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Un lungo viaggio tra Premier League, Serie A e Americhe

Durante la sua intensa e variegata parabola professionale, il classe 1990 ha vestito le maglie di alcune delle società più blasonate del panorama calcistico. La sua carriera lo ha visto muovere i primi passi importanti in Gran Bretagna, difendendo i colori del Cardiff e del Nottingham Forest, per poi consacrarsi definitivamente a Londra con l’Arsenal. Il suo talento puro lo ha in seguito portato nel nostro campionato alla Juventus, prima di intraprendere nuove e stimolanti sfide in Scozia con i Rangers, in Francia con il Nizza e, infine, in Messico con i Pumas. Proprio dal club centroamericano si era svincolato lo scorso 31 ottobre, restando in attesa della decisione definitiva arrivata in queste ore.

Bandiera e leggenda della Nazionale

Oltre al percorso nei club, Ramsey è stato un pilastro assoluto, un leader carismatico e un trascinatore per la sua nazione. I numeri parlano chiaro: ha segnato 21 goal in 86 presenze con la nazionale maggiore del Galles. Il suo apporto tecnico e tattico è stato a dir poco determinante per riportare la selezione dei Dragoni a competere ad altissimi livelli sui palcoscenici internazionali.

Un palmares da vincente in tutta Europa

Il ritiro dal calcio giocato offre l’occasione per celebrare una bacheca ricca di trionfi in diversi paesi. Nel suo palmares ci sono 3 Coppe d’Inghilterra e 3 Supercoppe inglesi con l’Arsenal, a testimonianza del suo impatto in Premier League. Anche l’avventura tricolore è stata vincente: in bianconero ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con la Juventus. A completare il quadro dei trofei, figura anche una Coppa di Scozia coi Rangers. Il calcio perde oggi un centrocampista dalle geometrie raffinate e dal grande fiuto per il gol.