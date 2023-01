Rocchi sul caso Sacchi: «Niente sospensione, starà in ‘panchina’»

Le parole di Rocchi sull’arbitro Sacchi: «A Monza un incidente: farà un po’ di panchina, ma non verrà sospeso»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, durante la presentazione del fuorigioco semiautomatico, è tornato sull’arbitro Sacchi, la cui direzione ha fatto infuriare l’Inter a Monza. Di seguito le sue parole.

SACCHI – «É sempre importante aspettare prima di alzare la bandierina e fischiare: quel che è successo in Monza-Inter è stato un incidente. Sospendiamo solo per motivi disciplinari: starà un po’ ‘in panchina’ ma non è che chi sbaglia non arbitra più».

MASSA IN MILAN-ROMA – «All’arbitro Massa ho fatto i complimenti: molti falli e cartellini e poco tempo effettivo ma non per colpa sua».