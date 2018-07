Nome brasiliano per la difesa del Milan. Il club rossonero avrebbe messo nel mirino Rodrigo Caio, difensore brasiliano del San Paolo

In questo mercato non era mai stato accostato al Milan ma Rodrigo Caio è un nome che ritorna spesso nel mercato rossonero. Il centrale brasiliano del San Paolo infatti era già stato accostato al Milan in passato e con l’arrivo di Leonardo in dirigenza può tornare di moda. Il difensore brasiliano, classe ’93, ha passaporto italiano e secondo Tuttosport Leonardo può sfruttare il canale preferenziale con il San Paolo per portare il difensore centrale, abile a giocare anche da mediano, in Italia.

Sia che resti Gattuso, sia che arrivi Conte, pare che Leonardo voglia portare un altro centrale, indipendentemente dall’affare Bonucci, e il nome che circola negli ambienti è quello del 24enne brasiliano. Il giocatore, un paio di stagioni fa, fu vicino al grande salto in Europa ma non se ne fece niente. Il difensore ha un costo vicino ai 15 milioni di euro ma Leo, visti gli ottimi rapporti con il club brasiliano, può strappare anche un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze (nell’ultima stagione il giocatore ha convissuto con alcuni problemi fisici). In alternativa Simon Kjaer e Nikola Maksimovic.