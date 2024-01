Roma-Atalanta nel segno di Scalvini: ora serve ripartire (da dove si è cominciato)

Contro la Roma l’Atalanta dovrà dimostrare una grande prova di maturità, ripartendo anche da Scalvini: protagonista l’anno scorso

L’anno scorso l’Atalanta era uscita vittoriosa da Roma in una delle gare più grintose e sofferte degli ultimi anni, merito di una solidità difensiva e di quella freddezza sottoporta che serve quando bisogna essere più concreti che belli. Match racchiuso in un solo giocatore: Giorgio Scalvini e il suo urlo di gioia rappresentando l’inizio della sua consacrazione.

Roma-Atalanta un anno dopo, il giovane figlio di Zingonia sta disputando una stagione da tanti alti e tantissimi bassi: un grandissimo braccetto difensivo in grado di costruire, e dall’altra la brutta copia di se stesso in compiti più da centrale, mostrando tante lacune. Un attimo passare da partite perfette con Sassuolo e Sporting a prestazioni assai sottotono dove la gara di Torino è stata la sua peggiore in assoluto.

L’arrivo di Hien a Bergamo ha sicuramente tolto un bel po’ di problemi dietro, facendo non solo rifiatare Djimsiti che fino ad ora ha tirato avanti la carretta anche più del dovuto, ma permetterà a Giorgio di agire in maniera coerente con le sue caratteristiche. Quella stessa difesa che ha bisogno di ritornare ad essere solida: l’anno scorso non solo decisiva all’Olimpico, ma anche prima della classe.