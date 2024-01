A Roma presenti 117 tifosi nerazzurri per sostenere l’Atalanta (tra prezzi e restrizioni)

Allo stadio Olimpico di Roma ci saranno ben 117 tifosi dell’Atalanta per sostenere la squadra nerazzurra stasera

Nonostante restrizioni, prezzi tra viaggio e biglietto e l’obbligo di Dea Card, l’Atalanta non sarà comunque sola stasera contro la Roma, e nel Settore Ospiti dello stadio Olimpico sono stati registrati i seguenti dati.

Stasera saranno presenti ben 117 tifosi nerazzurri per sostenere De Ketelaere e compagni verso un successo importantissimo per la rincorsa Champions. Si prospetta stasera una grande battaglia in campo.