Beppe Grillo ai tifosi della Roma: «Come vi invidio, anfamoni!» – VIDEO

Anche Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, ha voluto commentare l’impresa della Roma contro il Barcellona in Champions League: il messaggio ai tifosi giallorossi

Continuano i festeggiamenti a Roma per l’impresa della formazione di Eusebio Di Francesco di martedì: 3-0 all’Olimpico rifilato al Barcellona, giallorossi in semifinale di Champions League. L’Italia calcistica e non si è unita per rendere omaggio alla Lupa ed è arrivato anche il commento di Beppe Grillo, che si è detto invidioso dei tifosi giallorossi.

Ecco le parole di Beppe Grillo: «Quando vedo le vostre meravigliose reazioni mi viene veramente un senso di invidia: avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita». Continua il leader del Movimento 5 Stelle: «Dio come vi invidio: potete sfogare tutte le frustrazioni della vita con queste urla, buttandovi nelle fontane. E’ tutto bellissimo, io questa necessità di sfogarmi in questo modo non ce l’ho: non sono un tifoso neanche della Sampdoria o del Genoa». Qui sotto il video: